Nefes kesen maç GAÜ’nün

BRT Spor'un haberine göre, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-11 önde kapatan Girne Amerikan Üniversitesi karşısında ikinci periyoda toparlanarak farkı kapatan Koopspor ikinci periyotta rakibine fazla basket atsada ilk yarı Girne Amerikan Üniversitesi’nin üstünlüğünde 35-32 tamamlandı.

Üçüncü periyoda Girne Amerikan Üniversitesi ilk periyoda olduğu gibi sıkı bir oyun sonrasında üçüncü periyodu da 57-47 önde tamamladı.

Son periyoda rakibine fazla basket şansı vermeyen Koopspor açığı kapatmaya çalışsa da maçın sonunda 67-65 kazanan Girne Amerikan Üniversitesi oldu.