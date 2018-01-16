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Nefes kesen maç GAÜ’nün

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’ne dün akşam oynanan tek maçla devam edildi.

16 Ocak 2018 Salı 11:58
Nefes kesen maç GAÜ’nün
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BRT Spor'un haberine göre, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-11 önde kapatan Girne Amerikan Üniversitesi karşısında ikinci periyoda toparlanarak farkı kapatan Koopspor ikinci periyotta rakibine fazla basket atsada ilk yarı Girne Amerikan Üniversitesi’nin üstünlüğünde 35-32 tamamlandı.

Üçüncü periyoda Girne Amerikan Üniversitesi ilk periyoda olduğu gibi sıkı bir oyun sonrasında üçüncü periyodu da 57-47 önde tamamladı.

Son periyoda rakibine fazla basket şansı vermeyen Koopspor açığı kapatmaya çalışsa da maçın sonunda 67-65 kazanan Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

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