Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 dakikadan penaltıdan Guiliano ve yine penaltıdan 86. dakikada Janssen atarken, Beşiktaş'ın tek golü 87. dakikada Babel'den geldi.

Fenerbahçe'den Neto ve İsmail, Beşiktaş'tan Quaresma ve Atiba ise derbide kırmızı kart gördü.

Maçın ardından ise Oğuzhan Özyakup, hakem Ali Palabıyık'a itirazları nedeniyle Kadıköy'de kırmızı kart gören 3. Beşiktaşlı isim oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti. Ligde ilk yenilgisini alana Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 İsmail Köybaşı), De Souza, Ozan Tufan, Giuliano, Mehmet Ekici (Dk. 46 Mehmet Topal), Valbuena (Dk. 69 Alper Potuk), Janssen

Beşiktaş: Fabricio, Medel (Dk. 81 Tolgay Arslan), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 58 Negredo), Babel, Cenk Tosun (Dk. 77 Lens)

Goller: Dk. 20 Giuliano (Penaltıdan), Dk. 86 Janssen (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 87 Babel (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Quaresma, Dk. 85 Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Maç bittikten sonra) (Beşiktaş), Dk. 45 Neto, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)