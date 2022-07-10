Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya

Kıbrıslı Türk badmintoncu Nehir Deniz, 8-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘’Bulgarian U15 İnternational Haskova-2022‘’ badminton turnuvasında iki altın madalya kazandı.

10 Temmuz 2022 Pazar 18:02
71 Okunma
Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya
banner48

Nehir Deniz, Bulgaristan’ın Haskova şehrinde 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılan ‘’Bulgarian U15 İnternational Haskova- 2022‘’ badminton turnuvasında öneli başarılara imza attı.

Türkiye Milli Takımıyla organizasyona katılan Nehir, çift bayanlar kategorisinde önce çeyrek finalde Yunan-Bulgar çiftini 2-0, yarı final ve final müsabakalarında ise Bulgar çiftleri 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karışık çiftler kategorisinde ise yarı finalde Fransız çiftini 2-0 yenen Deniz, final müsabakasında da Bulgar çiftini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Kıbrıslı Türk badmintoncu Nehir Deniz, iki altın madalya ile ülkeye dönüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elis Sakallı altın madalyanın sahibi oldu
Elis Sakallı altın madalyanın sahibi oldu
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Galatasaray'dan Mustafa Muhammed kararı!
Galatasaray'dan Mustafa Muhammed kararı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim