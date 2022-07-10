Nehir Deniz'den Bulgaristan'da iki altın madalya

Nehir Deniz, Bulgaristan’ın Haskova şehrinde 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılan ‘’Bulgarian U15 İnternational Haskova- 2022‘’ badminton turnuvasında öneli başarılara imza attı.

Türkiye Milli Takımıyla organizasyona katılan Nehir, çift bayanlar kategorisinde önce çeyrek finalde Yunan-Bulgar çiftini 2-0, yarı final ve final müsabakalarında ise Bulgar çiftleri 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karışık çiftler kategorisinde ise yarı finalde Fransız çiftini 2-0 yenen Deniz, final müsabakasında da Bulgar çiftini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Kıbrıslı Türk badmintoncu Nehir Deniz, iki altın madalya ile ülkeye dönüyor.