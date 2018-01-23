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Netflix’ten ses getirecek proje: ‘İlk Takım: Juventus FC’

Netflix yeni projesinin duyurdu. Juventus futbol takımını anlatacak belgesel tadında dizi İlk Takım: Juventus FC'nin yayın tarihi duyuruldu.

23 Ocak 2018 Salı 17:12
Netflix’ten ses getirecek proje: ‘İlk Takım: Juventus FC’
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Televizyon izleme alışkanlıklarımızı değiştiren platform Netflix, Juventus belgeseli projesini duyurdu. İsmi İlk Takım: Juventus FC olacak dbelgesel dizinin ilk üç bölümünün çekimleri tamamlandı. Juventus kulübünün nasıl bir efsaneye dönüştüğünü izleyiciler 16 Şubat 2018 tarihinden itibaren Netflix’ten izleyebilecek. 16 Şubat’ta ilk üç bölüm yayında olacak.

Netflix, 2017-2018 sezonu boyunca kulübün içindeki en ilgi çekici karakterleri adım adım izleyip en ilginç hikayelerin peşine düşerek futbolcuların hem kişisel hem de profesyonel hayatlarına ışık tutacak. İzleyiciler, Juventus'un nasıl dünyanın en efsanevi kulüplerinden biri haline geldiğine bizzat şahit olacak.

Belgesel,  İtalya birinci liginde art arda altı kez şampiyon olan efsanevi kulübün perde arkasını dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturacak. İzleyiciler kulüp yönetiminin yanısıra efsanevi oyuncu Alessandro Del Piero dahil Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini gibi futbolcuları ve kaleci Gianluigi Buffon'u izleme fırsatı bulacak

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