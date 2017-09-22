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Neymar, Cavani'den ve takımdan özür diledi

Paris Saint Germain'de kriz çözüldü. Neymar, sadece futbolcuların katıldığı takım yemeğinde hem Cavani'den hem de bütün arkadaşlarından Lyon maçındaki tavrı nedeniyle özür diledi.

22 Eylül 2017 Cuma 17:01
Neymar, Cavani'den ve takımdan özür diledi

Transferin flaş takımı Paris Saint Germain'in 2-0 kazandığı Lyon maçında Cavani ve Neymar arasında penaltı ve frikikte vuruşu kimin yapacağı tartışmasıyla başlayan, soyunma odasında devam eden kriz sonunda tatlıya bağlandı.

L'Equipe'in haberine göre Çarşamba gecesi yemekte Neymar'ın özür dilemesiyle sorun aşıldı. Krizde Neymar'dan yana tavır aldığı için eleştirilen Dani Alves'in organize ettiği ve sadece futbolcuların katıldığı yemekte Neymar, sadece Cavani'den değil, bütün takım arkadaşlarından Lyon maçındaki tavrı nedeniyle özür diledi. Neymar'ın konuşmasını takım kaptanı Thiago Silva bütün takıma tercüme etti.

Teknik direktör Unai Emery de daha önce, "Takımın birinci penaltıcısı Cavani, ikincisi de Neymar'dır" açıklamasını yapmıştı...

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