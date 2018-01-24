Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Photoshop değil gerçek!
Photoshop değil gerçek!

NTV Spor satılıyor

NTV Spor kanalının Discovery Communications'a satışı için anlaşmaya varıldığı ve iki tarafın avukatlarının imza için hazır bulunduğu ifade edildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
NTV Spor satılıyor
banner10

Yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'in olduğu Doğuş Yayın Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Communications ile anlaşmaya varıldı.

Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe ve Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre,taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı ve son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunduğu öğrenildi.

Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamış ve İngiltere Premier Ligi, La Liga, NBA ve Formula 1 yayınları ile adını duyurmuştu.

2010 yılı itibarıyla Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlayan NTV Spor bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Bir süredir satılması gündemde olan ve genel yayın yönetmenliğini Fuat Akdağ'ın yaptığı NTV Spor'dan, başta sunucu Güntekin Onay olmak üzere editöryel ekibinden de pek çok çalışan 2017-18 sezonunda beIN Sports kanalına transfer olmuştu.

NTV Spor'u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında 2 yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

Discovery Communications'ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.

NTV Spor'un bundan sonraki yayın hayatıyla ilgili nasıl bir tasarrufa gidileceği henüz belli olmadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vagner Love'da karar günü
Vagner Love'da karar günü
Robinho, ilk antrenmanına çıktı
Robinho, ilk antrenmanına çıktı
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri Rusya ve İsveç
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri Rusya ve İsveç

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim