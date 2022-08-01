Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'un geçtiğimiz yılki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro isteyince sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. İstediği teklifi başka hiçbir kulüpten alamayan Nwakaeme, şartlarını düşürdü ve 1.5 milyon Euro'ya bile evet diyecek duruma düştü.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Nwakaeme'nin Galatasaray ile anlaştığı ve Okan Buruk'tan gelecek haberi beklediği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle ücretinde indirim yaptığı da öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin anlaştığı Nwakaeme için Okan Buruk'un onay vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'A DA HABER YOLLAMIŞTI

Kendisine kulüp bulamayan Nwakame, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a haber yollamıştı. 33 yaşındaki yıldıza, “Biz gerekli transferleri yaptık. Hücuma oyuncu aramıyoruz” yanıtı verilmişti.