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O atkı işinden etti!

Bein Sports'ta sunuculuk yapan Pınar Bekbölet'in Fenerbahçe'ye hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen fotoğrafı başına bela oldu.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:00
O atkı işinden etti!

Fenerbahçe’ye hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayılan Bein Sports sunucusu Pınar Bekbölet’in işine son verildi.

Bein Sports’ta bir süredir programlar hazırlayan Bekbölet, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ve Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisinin ardından kişisel Twitter hesabından bir özür metni yayınlamıştı.

Özür metnine rağmen Bekbölet’in 10 yıl önce çekilen bu fotoğrafı işinden olmasına neden oldu. Bekbölet atkıdaki kısaltmanın anlamını bilmediğini ifade etmişti.

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