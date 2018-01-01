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Ocak, 2018’e çalkantılı giriyor

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Geçtiğimiz sezonu Kıbrıs Kupası ile kapatan yeni sezonu ise Süper Kupa ile açan Türk Ocağı, sezonun ilk devresinde beklentilerin uzağında kaldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:40
Ocak, 2018’e çalkantılı giriyor
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Havadis'ten Okan Karademir'in haberine göre, K-PET Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı Limasol, 2018’e çalkantılı giriyor.

Geçtiğimiz sezonu Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ile kapatan yeni sezonu ise Süper Kupa şampiyonluğu ile açan Türk Ocağı, ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Mehmet Bolkan ile yollar ayrıldı

Sezonun ilk devresini 16 puanla 12. sırada noktalayan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan sarı siyahlılarda takıma 2 kupa kazandıran teknik direktör Mehmet Bolkan ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Fahri Altınör kesinlikle aday olmayacak

Türk Ocağı’nda yaşanan teknik direktör krizinin ardından gözler genel kurula çevrildi. 13 Ocak 2018’de yapılacak olan genel kurulda mevcut başkan Fahri Altınör gazetemize yaptığı açıklamada kesinlikle aday olmayacağını belirtti.

Derviş Kolcu’ya teklif gitti, tek şartı var

Türk Ocağı, Mehmet Bolkan’ın boşluğunu bir an önce doldurma niyetinde. Bu çerçevede sarı siyahlı kulüpten Yalova ile yollarını ayıran Derviş Kolcu’ya teklif götürülürken Kolcu şartını sundu. Taraflar yarın yeniden bir görüşme gerçekleştirecekken Kolcu’nun şartı, başkan Fahri Altınör’ün devam kararı almasına bağlı. Aksi takdirde Fahri Altınör yoksa Derviş Kolcu da teklifi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Futbolcular huzursuz, Ertaç’ın Ozanköy aşkı

Türk Ocağı’nda yaşanan tüm bu gelişmeler futbolcuları da huzursuz etti. Mehmet Bolkan’ın gitmesi ve Fahri Altınör’ün de devam etmeyeceğini açıklaması üzerine futbolcular şimdiden devre arsında gelecek teklifleri beklemeye başladılar.

Takımın golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran’ın da Ozanköy ile yakınlığı yaşanan bu gelişmeler sonrasında Türk Ocağı ile yollarını ayırabileceğini gündem de tutuyor.

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