Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115220
ALTIN
159.005
DOLAR
3.7607
STERLİN
5.0879
EURO
4.4870
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor

Ocak, hızlı başladı

Türk Ocağı’nda teknik direktör Derviş Kolcu yeni takımı ile ilk antrenmanını dün yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 12:03
Ocak, hızlı başladı
banner10

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini 16 puanla 12.sırada tamamlayan Türk Ocağı; ikinci devre ilk etap yurt içi çalışmalarına, Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine atanan Derviş Kolcu’nun, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı antrenman sahasında dün yaptırdığı ilk çalışma ile start verdi.

Antrenör Devrim İzge ve kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu’nun da nezaret ettiği antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından topla serbest koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, iki takım halinde tempolu pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda yapılan taktik oyununu takiben, rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi.

Mustafa Avcı antrenmanda

Sarı-siyahlılarda ilk devrenin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan Türk Ocağı’na veda ettiğine dair bir açıklama yazan savunma oyuncusu Mustafa Avcı da takımın ikinci devre hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmana katılanlar arasında idi.

Malpas’da kamp

Bugün, Pia-Bella Oteli sahasında çalışmalarına devam edecek olan Türk Ocağı, 10-14 Ocak tarihleri arasında Malpas Otel’de kampa girecek. Kemal Perçinkardeşler’in yöneticiliğini yaptığı kampa yerli futbolculardan; Zeki Çetinkol, Hasan Yaşınses, İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, Muhammet Ali Uçar, Doğukan Altuntaş, Mustafa Ercan, İlker tek, Hasan Sadrazam, Mehmet Uçar, Yunus Emre İleli ve İlker İnceler katılıyor. Yabancı futbolculardan ise; James A. Obangha ve Justice Amenyağla’dan oluşurken, Dinopeter Jude, Türkiye 1. Lig takımlarından Adanaspor’un Antalya’daki kamp çalışmalarına iştirak ettiği için kampa katılamıyor.

1 kaleci, 1 yabancı golcü ve 1-2 kaliteli yerli

İkinci devreye güçlü bir kadro ile girmek isteyen Türk Ocağı’nda; Matthaios’un ayrılması ile eksikliği hissedilen kaleci sorununa, takas yoluyla transferleri söz konusu olan; Ozanköy kalecisi Mehmedemin, Yalova kalecisi İrfan Özbay ve Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler’in isimleri gündeme gelirken, Antalya kampına iştirak ettiği Adanaspor’a ancak gelecek sezon transferi söz konusu olabilecek Dinopeter’in yanına, denenmek üzere golcü bir yabancı santrafor getirtiyor. Türk Ocağı ayrıca, nokta transfer olabilecek düzeyde kaliteli 1-2 yerli futbolcu ile ilgili temaslarını sürdürüyor.

banner22
Son Güncelleme: 09.01.2018 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçeli eski futbolcu Bursaspor yolunda
Fenerbahçeli eski futbolcu Bursaspor yolunda
Ahmet Sivri Riva’da Milli Takım kampında
Ahmet Sivri Riva’da Milli Takım kampında
Kaptan yuvaya döndü
Kaptan yuvaya döndü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim