Ocak, hızlı başladı

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini 16 puanla 12.sırada tamamlayan Türk Ocağı; ikinci devre ilk etap yurt içi çalışmalarına, Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine atanan Derviş Kolcu’nun, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı antrenman sahasında dün yaptırdığı ilk çalışma ile start verdi.

Antrenör Devrim İzge ve kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu’nun da nezaret ettiği antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından topla serbest koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, iki takım halinde tempolu pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda yapılan taktik oyununu takiben, rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi.

Mustafa Avcı antrenmanda

Sarı-siyahlılarda ilk devrenin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan Türk Ocağı’na veda ettiğine dair bir açıklama yazan savunma oyuncusu Mustafa Avcı da takımın ikinci devre hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmana katılanlar arasında idi.

Malpas’da kamp

Bugün, Pia-Bella Oteli sahasında çalışmalarına devam edecek olan Türk Ocağı, 10-14 Ocak tarihleri arasında Malpas Otel’de kampa girecek. Kemal Perçinkardeşler’in yöneticiliğini yaptığı kampa yerli futbolculardan; Zeki Çetinkol, Hasan Yaşınses, İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, Muhammet Ali Uçar, Doğukan Altuntaş, Mustafa Ercan, İlker tek, Hasan Sadrazam, Mehmet Uçar, Yunus Emre İleli ve İlker İnceler katılıyor. Yabancı futbolculardan ise; James A. Obangha ve Justice Amenyağla’dan oluşurken, Dinopeter Jude, Türkiye 1. Lig takımlarından Adanaspor’un Antalya’daki kamp çalışmalarına iştirak ettiği için kampa katılamıyor.

1 kaleci, 1 yabancı golcü ve 1-2 kaliteli yerli

İkinci devreye güçlü bir kadro ile girmek isteyen Türk Ocağı’nda; Matthaios’un ayrılması ile eksikliği hissedilen kaleci sorununa, takas yoluyla transferleri söz konusu olan; Ozanköy kalecisi Mehmedemin, Yalova kalecisi İrfan Özbay ve Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler’in isimleri gündeme gelirken, Antalya kampına iştirak ettiği Adanaspor’a ancak gelecek sezon transferi söz konusu olabilecek Dinopeter’in yanına, denenmek üzere golcü bir yabancı santrafor getirtiyor. Türk Ocağı ayrıca, nokta transfer olabilecek düzeyde kaliteli 1-2 yerli futbolcu ile ilgili temaslarını sürdürüyor.