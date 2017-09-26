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Ocak, Muhammed Ali'yle Uçar

Türk Ocağı, Muhammed Ali Uçar'ın ilk devrede attığı golle, Cihangir'i mağlup etti. Cihangir ise geçtiğimiz sezonki kadrosundan, 5 farklı oyuncunun yer aldığı kadrosuyla çıktığı ilk maçtan puan çıkaramadı

26 Eylül 2017 Salı 08:44
Ocak, Muhammed Ali'yle Uçar

K-PET Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Süper Kupa sahibi Türk Ocağı, yenilenen kadrosu ile sezona giren Cihangir'i, Muhammed Ali Uçar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Kalecisi Raif'ten yoksun olarak zorlu deplasmana çıkan Cihangir'de genç kaleci  Tuğcan golde hata yapsa da başarılı kurtarışlar ile de dikkat çekti. İlk devrede takımlar pozisyon yaratmakta sıkıntı yaşadılar.

25’inci dakikada Offor’un ceza sahası üzerinden şutu kaleci Andreou’da kaldı.

40’ıncı dakikada kaleci Tuğcan’ın oyunu hızlı başlatma düşüncesinde topu önünde bulan Justice’in pasında ceza sahasına giren Muhammed Ali’nin vuruşu ağlara gitti.(1-0)

İkinci devrede Türk Ocağı daha üstün oynadı.

51’inci dakikada James’in ceza sahası üzerinde harika şutunu kaleci Tuğcan aynı güzellikte önledi.

53'üncü dakikada Nurettin’in ceza sahası içerisinde elle oynamasına hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Ertaç’ın vuruşunu kaleci Tuğcan önledi.

57’inci dakikada güzel hareketlerle ceza sahasına giren Ali’nin pasında topla buluşan Kalifa’nın vuruşu üstten auta gitti.

61’inci dakikada James’in uzak mesafeden şutu üst direkten geri geldi. 72’inci dakikada Justice’in ara pasında topla buluşan Peter, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda Ertaç’a aktardı, onun vuruşu üstten auta gitti.

87’inci dakikada Salih’in ortasında topla buluşan Offor’un vuruşu üstten auta gitti. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı Cihangir’i 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Halkın Sesi Gazetesi

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