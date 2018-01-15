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Ocak, Neval’i bitiriyor

Futbolda ikinci devrenin kadrosunu kurmaya çalışan Türk Ocağı transfer etmek istediği Neval’i bir süredir takımla çalışmalara dahil etti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:35
Ocak, Neval’i bitiriyor
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Havadis Spor'un haberine göre, Futbolda ikinci devrenin kadrosunu kurmaya çalışan Türk Ocağı transfer etmek istediği Neval’i bir süredir takımla çalışmalara dahil etti. Teknik Direktör Derviş Kolcu gözetiminde antrenmanlara katılan Neval önceki gün Küçük Kaymaklı ile oynanan Yılmaz Balcı Anı Karşılaşması’nda da ikinci devre oyuna girmişti.

Bonservisi Yenicami’de bulunan Neval defansın sol kanadında oynuyor ve Kaymaklı ile oynanan karşılaşmada da başarılı bir performans sergilemişti.

Sarı-siyahlı takımın dün gerçekleştirdiği antrenmana da katılan Neval’ın transferi için Yenicami ile görüşmeler sürüyor.

Hascan beğenildi

Türk Ocağı’nın ilk devrede Gençlik Gücü forması giyen Hascan transferinden de teknik direktör Derviş Kolcu memnuniyet getiriyor.

Kaymaklı’ya karşı forma giyen ve ikinci devrenin son bölümünde oyundan alınan Hascan’ın performansını beğenen Ocak camiası, Neval ile birlikte Hascan’ın da takıma güç katacağını düşünüyor.

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