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Ocak, Topaloğlu’na emanet

24 Haziran 2018 Pazar 10:38
Ocak, Topaloğlu’na emanet

BRT Spor'un haberine göre, T.Ocağı nihayet teknik adamını buldu ve 3 sene önce takımı namağlup şampiyon yapıp Süper lige çıkaran Hasan Topaloğlu ile el sıkıştı.

T.Ocağı yeni Başkanı Şükrü Karakaya ile başlattığı teknik adam araştırmasına son verdi ve dün Hasan Topaloğlu ile el sıkışarak tam yetki takımın başına getirdi.

2014-15 sezonunda T.Ocağını Süper lige namağlup Şampiyon olarak çıkaran ve daha sonra takımdan ayrılan Hasan Topaloğlu ile dün Başkan Şükrü Karakaya ve yönetimi bir araya geldi.

Yeni sezondaki hedeflerden, kamplardan, transferlere kadar her konuyu masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunan iki taraf yaklaşık 3 saat süren görüşmeden sonra tüm konular üzerinde anlaşmaya varınca transfer noktalandı ve tecrübeli teknik adam tam yetki ile takımın başına getirildi.

Anlaşma sonrasında görüşüne başvurduğumuz Hasan Topaloğlu yönetimle yaptıkları görüşmeden sonra Başkan Şükrü Karakaya ve yönetimi ile her konuda anlaştıklarını ve bu sezon takımı ilk 3 oynatmak ve Şampiyonluğu zorlayan bir takım yaratmak için mutabakata vardıklarını söyledi.

Topaloğlu şu andan itibaren transfer çalışmalarına başladıklarını ve T.Ocağı camiasına laik bir takım yaratmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

Topaloğlu bugün saat 13.00’te Türk Ocağı Spor Kulübünde düzenlenecek törenle yeni takımına imza atacak.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 10:44
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