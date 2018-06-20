Türk Ocağı’nın başkanlığına seçilen Şükrü Karakaya, seçim sonrasında üyelere hitaben yaptığı konuşmada şahsına gösterilen ilgi nedeniyle üyelere teşekkür etti. Karakaya Türk Ocağı’nın layık olduğu yere getirebilmek için canla başla çalışacağını söyledi. Genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.
Ocak’ta yeni başkan Karakaya
Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nın “Olağan Genel Kurulu” dün akşam kulüp lokalinde yapıldı. Genel kurulda Şükrü Karakaya tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin onayını alarak Türk Ocağı’nın yeni başkanı oldu.
20 Haziran 2018 Çarşamba 08:50