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Ocak’ta yeni başkan Karakaya

Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nın “Olağan Genel Kurulu” dün akşam kulüp lokalinde yapıldı. Genel kurulda Şükrü Karakaya tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin onayını alarak Türk Ocağı’nın yeni başkanı oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 08:50
Ocak’ta yeni başkan Karakaya

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BRT Spor'un haberine göre, Olağan Genel Kurulda başkan Fahri Altınör, 2017-18 sezonuna ait faaliyetleri açıkladı.  Faaliyet raporunun ardından mali rapor da okunarak üyelerin onayına sunuldu. Olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Fahri Altınör’ün yerine camianın yakından tanıdığı iş adamı Şükrü Karakaya tek aday olarak girdiği genel kurulda tüm üyelerin onayını alarak Türk Ocağı’nın yeni başkanı oldu.

Türk Ocağı’nın başkanlığına seçilen Şükrü Karakaya, seçim sonrasında üyelere hitaben yaptığı konuşmada şahsına gösterilen ilgi nedeniyle üyelere teşekkür etti. Karakaya Türk Ocağı’nın layık olduğu yere getirebilmek için canla başla çalışacağını söyledi. Genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.

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