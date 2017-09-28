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Ocak’tan Eboue sürprizi!

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Türk Ocağı, geçmiş yıllarda Arsenal ve Galatasaray’da forma giyen Fildişi Sahilli Emmanuel Eboue’yi bugün ülkemize getirdi.

28 Eylül 2017 Perşembe 16:36
Ocak’tan Eboue sürprizi!

Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Emmanuel Eboue’yi bugün ada geldi.  Saat 15:00 civarında ülkeye gelen Eboue ayağının tozu ile Türk Ocağı antrenmanına gidecek. Fildişi Sahilli Eboue’nin fizik ve kondüsyon durumu takımla antrenmanlarda kontrol edilecek.

Eboue imza atarsa kaleci gönderilecek

Uluslararası alanda önemli bir futbol kariyerine sahip olan Emmanuel Eboue daha önce Mimosas, Beveren, Arsenal ve Galatasary’da forma giymiş son olarak da Sunderland ile sözleşme imzalamıştı.

Fildişi Sahili’li futbolcu ile anlaşma sağlanması halinde Türk Ocağı, Rum kaleci Andreou Mathaios’dan vazgeçerek kaleyi GAÜ Çetinkaya’dan transfer edilen Zeki’ye teslim edecek.

2017-2018 Futbol Sezonu Yabancı Futbol Transferi Süresi ise 3 Ekim Salı günü saat 17:00’de sona ereceğinden dolayı Ocak bu transferde olumlu veya olumsuz elini çabuk tutmak istiyor.

1 yıl futboldan men cezası aldı

34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezon 1 yıl futboldan men cezası almıştı. Eboue, 2016’nın Mart ayında Sunderland ile sözleşme imzalamış, FİFA ise ayni ay içinde futbolcunun eski menajerine olan borcunun ödememesi sonrasında 1 yıl futboldan men cezası vermişti. Bunun üzerinde Sunderland takımını ise Eboue’nun sözleşmesini fesih etmişti.

Eboue’nin kariyeri:

Yıl                           Takım                   Maç       Gol

2001–2002          ASEC Mimosas       25           3

2002–2004          Beveren                  70           4

2004–2011          Arsenal                   132         5

2011–2015          Galatasaray            77           4

2016                   Sunderland              0             0

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Son Güncelleme: 28.09.2017 16:48
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