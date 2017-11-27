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Off Roadda sezon tamamlandı

Yarışta en iyi dereceyi güneyden katılan Efstathiou kardeşler elde ederken, şampiyon pilotlarda Görkem Eren, co-pilotlarda Hasan Güney oldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:12
Off Roadda sezon tamamlandı
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BRT Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nı dün Haspolat’ta bulunan Kombos Park’ta yapılan “Jeep Renegade Off Road Yarışı” ile tamamlandı. Yarışta en iyi dereceyi güneyden katılan Efstathiou kardeşler elde ederken, şampiyon pilotlarda Görkem Eren, co-pilotlarda Hasan Güney oldu.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın final yarışı, dün Haspolat’ta bulunan Kombos Park’ta yapıldı. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda final yarışı, Kombos Otomotiv’in ana sponsorluğunda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışta 17 ekip start alırken, yarışmacılar dört kategoride podyum mücadelesi verdiler. İki kilometrelik zorlu engellerle dolu etapta iki kısım üzerinden yapılan yarışa damga vuran ekip Nikolas Efstathiou-Stathis Efstathiou ikilisi oldu ve 6 dakika 55 saniyelik dereceleri ile zirvede yer aldılar.

Motor hacimlerine göre sınıflandırılan yarışmacılardan S2 kategorisinde yarışan genç ekip, Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi genel klasmanda ikinci olmayı başarırken, pilotlarda Görkem Eren sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Bir diğer genç yarışmacı Hüdan Hüdan, Hasan Reyhan’ın co-pilotluğunda genel klasmanda üçüncü sırada yer alırken, S2 kategorisini de ikinci sırada tamamladılar. S2 üçüncüsü Cemal Çelik-Recep Bilgin ikilisi oldu.

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