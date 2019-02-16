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Offroad sprint şampiyonası başlıyor

2019 sezonunda 3 ayaktan oluşacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışı bugün Alayköy-Akdağ bölgesinde yapılıyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
Offroad sprint şampiyonası başlıyor

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde organize etmeyi planladığı KYOFF Ralli-Raid ve KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonaları’nın ilk organizasyonu olan Ralli Sprint Şampiyonası ilk ayağı 23 Şubat Cumartesi günü Alayköy Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi tek etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak yarış Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek start ile başlayacak.

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2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışı Zet Karting Tesisleri civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun kuzey bölgesinde belirlenen Özel Etap güzergâhının 3 kez geçilmesi ile gerçekleştirilecek.

Gönyeli Spor Kulübü’nden saat 11.00’da verilecek start ile başlayacak yarışı seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübü’ne kurulacak. Finişi ise ayni gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 20 arazi aracının ve 6 UTV’nin katılım göstermesi beklenen yarış 2019 sezonu için KKOK ve KYOFF’un gerçekleştireceği ilk organizasyon olacak.

BRTK

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Kyrenia Offroad DerneğiOffroad Sprint şampiyonasıSporHaber
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