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OKÇULAR KIYASIYA YARIŞTI

Güzelyurt Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen 1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması tamamlandı. 

18 Ağustos 2020 Salı 09:57
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OKÇULAR KIYASIYA YARIŞTI

Güzelyurt Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen 1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması tamamlandı. 
Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı. 
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Olimpik Süper Minik Kız
Irmak Erdoğuş
Güneş Hacıoğluları
Feyza Çoğun

Olimpik Süper Minik Erkek
Rüzgar özselim
Mustafa Özer
Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız
Aleyna Bakkal
Damla Akar
Azra Yıldırım

Olimpik Minik Erkek
Artun Gümüşok
Kuzey Deniz
Efe Y. Hızlı

Olimpik Yıldız Kız
Naşide Parlak
Yağmur Abiç
Elif Budak

Makaralı Yıldız Erkek
Yusuf Akar
Halil Çelik
Sarp Şen

Olimpik Yıldız Erkek
Mustafa Soygazi
Cemal Ege Lord
Arda Karlık

Geleneksel Yay
Fatih Suiçmez
Okan Hacıhaliloğlu

Olimpik Genç Erkek 
Çetin Erdinç
Mustafa Alpcan
Deren Partalcı

Makaralı Genç Erkek
Mustafa Akar
Pertev Direnç

Makaralı Genç Kız
Buse N. Alıcı

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