OKÇULAR KIYASIYA YARIŞTI

Güzelyurt Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen 1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması tamamlandı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Olimpik Süper Minik Kız

Irmak Erdoğuş

Güneş Hacıoğluları

Feyza Çoğun

Olimpik Süper Minik Erkek

Rüzgar özselim

Mustafa Özer

Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız

Aleyna Bakkal

Damla Akar

Azra Yıldırım

Olimpik Minik Erkek

Artun Gümüşok

Kuzey Deniz

Efe Y. Hızlı

Olimpik Yıldız Kız

Naşide Parlak

Yağmur Abiç

Elif Budak

Makaralı Yıldız Erkek

Yusuf Akar

Halil Çelik

Sarp Şen

Olimpik Yıldız Erkek

Mustafa Soygazi

Cemal Ege Lord

Arda Karlık

Geleneksel Yay

Fatih Suiçmez

Okan Hacıhaliloğlu

Olimpik Genç Erkek

Çetin Erdinç

Mustafa Alpcan

Deren Partalcı

Makaralı Genç Erkek

Mustafa Akar

Pertev Direnç

Makaralı Genç Kız

Buse N. Alıcı