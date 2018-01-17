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Okçular ödüllerini aldı

Ayrıca milli takıma seçilen sporculara madalyaları taktim edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:51
Okçular ödüllerini aldı
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BRT Spor'un haberine göre, Okçuluk Federasyonu geçtiğimiz Pazar günü kapalı alan lig açılışının startını verirken hem yarışmada dereceye girenlere hem de 2017 yılında başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Ayrıca milli takıma seçilen sporculara madalyaları taktim edildi.

Yarışma da dereceye girenler;

Recurve Bayanlarda; Fatma Kutluhan, Ebru Bulancak, Gülhanım Çakal
Recurve Erkekler de; Muharrem Kural, Yusuf Duman, Atlan Çelik
Compund Bayanlarda; Uysal Oldaç, Pelin Tanrıverdi, Ayşen Tez
Compound Erkeklerde; Osman Tez, Berkal Volkan, Serkan Taydaş
Milli Takım Büyüklerde ; Uysal Oldaç, Muharem Kural, Osman Tez, Kemal Ekdal, Berkal Volkan, Ayşen Tez, Gülhanım Çakal, Selçuk Kral Doğan, Serkan Taydaş, Fatma Yasemin Kutluhan ve Ebru bulancak
Milli Takım Genç, Yıldız Ve Minikler de; Işık Tez, Ekin Çiftçi, Selin Özdilek, Mehmet Akif Öztürk, Berkin Altındağlı, Erdem Hırka, Ceren Bulancak, Beyza Güney, Erin Çiftçi, Emirhan Timuroğlu, Hasan Bilgehan, Ali Toprak Turalı, İdal Kutluhan, Deniz Demirci, Selcan Özdilek, Çetin Erdinç, Arçın Çelikesmer ve Ere Paşa

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