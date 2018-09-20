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Okçularımız Antalya’da..!

20 Eylül 2018 Perşembe 16:32
Okçularımız Antalya’da..!

KKTC Okçuluk Federasyonu Minik Yıldız ve Genç Milli Takımları 20-23 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılacak organizasyona katılıyor.

Federasyonun Ana Spornsoru olan Antalya BVE Okçuluk Akademisinin organize ettiği Summer kamp organizasonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Okçuluk Federasyonu minik, yıldız ve gençlerden oluşan 18 kişilik Milli sporcu kadrosu ve 3 Federasyon resmi Antrenörü ile etkinlikte yer alacak.

Kamp kapsamında Yarışma organizasyonu yanısıra sporcu eğitim ve geliştirme seminerine de katılacak olan kafile 23 Eylül tarihinde Adaya dönecek

20-23 Eylül 2018 BVE Okçuluk Akademisi Antalya yarışması milli takım kadrosu

Minik Erkek(8-10 Yaş)

  1. Işık Tez GAÜ        (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)
  2. Damla Akar GAÜ        (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)
  3. Ekin Çiftçi GÜZOK   (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

 

Minik ERKEK(8-10 Yaş)

  1. Berkin Altındağlı GAÜ        (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)
  2. Efe Tunç Akyürek (Ferdi Sporcu)
  3. Hasan Bilgehan MGA          (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

 

Yıldız Bayan(11-14 Yaş)

1-Ceren Bulancak    BÜY              (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

2-İdal Kutluhan        Yenikent   (LEFKOŞA Yenikent Okçuluk Takımı)

3-Erin Çiftçi (Yedek) Güzok     (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

 

Yıldız Erkek(11-14 Yaş)

1-Çetin Erdinç              GÜZOK      (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

2-Eren Paşa                   MGA          (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

3-Doğu Afşin Kızılca     GAÜ           (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)

 

Genç Bayan(14-17 Yaş)

1- Sadıka Cemmedo            İSKELE  (İskele AV.AT. Kul. Okçuluk Takımı)

2- Efsane Bulancak           BAF        (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

3- Pembe Uluç                    GÜZOK   (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

 

Genç Erkek(14-17 Yaş)

1- Eray Merttürk       BAF              (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

2- Melih Yağız               YENİKENT   (LEFKOŞA Yenikent Okçuluk Takımı)

3- Arçın Çelikesmer   MGA             (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

Yöneticiler

Osman Tez                    Yönetici minik

Iraz Yücesoylu Paşa      Yönetici yıldız-genç

Atlan Çelik     Antrenör (minik-yıldız-genç)

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