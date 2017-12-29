Okçuluk Federasyonundan anlamlı ziyaret

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi eşliğinde yönetimden As başkan Yrd Doç.Dr. Muzaffer Doğgün, Muhasebe sorumlusu Gizem Tanrıkul, halkla ilişkiler ve basın sorumluları Bakiye Lord ve Yusuf Darbukacı ile yönetimden kurulu üyesi Cihan Erdoğan eşliğinde sırası ile Sos Çocuk Köyü, Devlet Çocuk Esirgeme Kurumu Ve Dr. Burhan Nalbatntoğlu hastahanesi onkoloji servisinde yatmakta olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.