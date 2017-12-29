KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi eşliğinde yönetimden As başkan Yrd Doç.Dr. Muzaffer Doğgün, Muhasebe sorumlusu Gizem Tanrıkul, halkla ilişkiler ve basın sorumluları Bakiye Lord ve Yusuf Darbukacı ile yönetimden kurulu üyesi Cihan Erdoğan eşliğinde sırası ile Sos Çocuk Köyü, Devlet Çocuk Esirgeme Kurumu Ve Dr. Burhan Nalbatntoğlu hastahanesi onkoloji servisinde yatmakta olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Okçuluk Federasyonundan anlamlı ziyaret
KKTC Okçuluk Federasyonu yeni yıl dolayısı ile Başkan Ferdi Çiftçi ve yönetimden oluşan bir heyet ile SOS Çocuk Köyü, Çocuk Esirgeme Kurumu ve onkoloji servisinde yatan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
29 Aralık 2017 Cuma 11:26