Okçulukta minik yıldız ve gençler yarıştı

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Okçuluk Federasyonu NAVEK A.Ş Sponsorluğun da 2018 yılı 1. Kapalı alan minik, yıldız ve genç erkek ve bayan kategorilerinden oluşan ve kırk lisanslı sporcunun katıldığı yarışma geçtiğimiz Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu Kapalı Alanında gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılımın yoğun olması genç sporcular arasında büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri KKTC Okçuluk Federasyonu Binasında verildi.

Dereceye girenler;

Minik kızlarda: Işık Tez(GAÜ), Selin Özdilek( GAÜ), Melek Acar(BÜY)

Minik Erkeklerde: Hasan Bilgehan (MGA), Toprak Tosun(GAÜ), Erdem Hırha(BÜY)

Yıldız Kızlarda; Dniz >Demirci(BÜY), İdal Kutluhan(YOK), Ceren Bulancak(BÜY)

Yıldız Erkekler; Çetin Erdinç(BÜY),Eren Paşa(MGA),Doğu Kızılca(GAÜ)

Genç kızlarda; Pembe Uluç(BÜY), Gizem Yükselen(MGA)

Genç Erkeklerde; Ege Deniz(ASB), Arçın Çelikesmer(MGA), Osman Can Şeker(MGA)