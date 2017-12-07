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Okulların mücadelesi sürüyor

6 karşılaşmanın sadece birinde kazananı penaltılar belirlerken, diğer 5 karşılaşma bol gollü geçti. Karşılaşmalarda toplam 28 gol kaydedildi.

07 Aralık 2017 Perşembe 10:35
Okulların mücadelesi sürüyor
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BRT Spor'un haberine göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Ders Yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen liseli gençler futsal grup maçlarına dün oynanan üç kız ve üç erkek olmak üzere 6 karşılaşma ile devam edildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan tüm karşılaşmalarda ara ara yağmurun da şiddetini artırması sonucu salon da su akıttı. Zeminin ıslanması sonucu zaman zaman oyuncular da kayıp düştü ancak büyük bir sakatlık olmadı.

6 karşılaşmanın sadece birinde kazananı penaltılar belirlerken, diğer 5 karşılaşma bol gollü geçti. Karşılaşmalarda toplam 28 gol kaydedildi.

Günün en farklı galibiyetini genç kızlarda Necat British Koleji 4-0 mağlup eden Namık Kemal Lisesi elde ederken en gollü karşılaşma ise 6 golün atıldığı ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nin Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni 4-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

Toplu sonuçlar şöyle:

Genç Kızlar

HSİK-Levent K: 3-2 (penaltılar sonucu)

AML-GAK: 1-4

NBC-NKL: 0-4

Genç Erkekler

LTL-19 Mayıs TMK: 4-1

Haspolat ML-GMTL: 3-0

Güzelyurt ML-BEAL: 4-2

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