Ölen babasının formasıyla sahaya çıktı

İngiltere League One (Ülkenin 3. futbol ligi) ekiplerinden Exeter City’de hafta sonu 19 yaşındaki Jay Stansfield tüyleri diken diken bir olayın başrolü oldu. Hafta sonu Milton Keynes Dons karşılaşmasında oyuna sonradan 9 numaralı formasıyla giren Stansfield, babasının öldükten sonra emekli edilen formasıyla sahada mücadele etti.

12 yıl önce 31 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Adam Stansfield, Exeter forması giyiyordu. Bu acı kayıptan sonra İngiliz ekibi 9 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. Adam’ın oğlu Jay, babasını kaybettiğinde sadece 8 yaşındaydı. Exeter altyapısından genç oyuncu, 2019 yılında Fulham’a transfer oldu ve bu transfer döneminde kiralık olarak eski takımına döndü.

Exeter Menajeri Matt Taylor da olay hakkında The Daily Mail ile yaptığı röportajda, “Duygusal bir insan değilim ama o sırada boğazım düğümlendi” diyerek yorumladığı durum için, “Jay’i 9 numaralı formayla görmek, babasıyla Exeter A takımında oynadığım zamanların anılarını aklıma geri getiriyor. Hepimizi etkileyen trajik bir hikaye. Ailesini iyi tanıyorum ve bunun onlar için çok özel bir an olduğunu biliyorum” dedi.