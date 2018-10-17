Olguner, İstanbul’da şampiyonluk istiyor

KKTC, Türkiye, Bulgaristan, Slovakya, Almanya, Irak, İtalya ve Romanya’dan 205 masa tenisçinin katılacağı Turnuva 20-21 Ekim tarihlerinde Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Olguner, dün yaptığı basın açıklamasında Turnuvaya ferdi ve çift erkeklerde Bursa’dan Dr.Fehmi Yavuzer ile birlikte katılacak.

Olguner geçen yılki Fenerbahçe Turnuvasında finalde şansız bir maç sonrası 3-2 yenilerek ikinci olduğunu belirterek bu yıl hedefe ulaşmayı umduğunu belitti Çiftlerde ise arkadaşı Fehmi Yavuzer ile halen Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edeceklerini vurguladı.