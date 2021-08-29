Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Flaş Haber
Bir zam da kahveye!
Kapat

Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray'da Ömer Bayram, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2021 Pazar 20:48
38 Okunma
Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi

Son dönemde taraftarların kendisine yönelik tepkilerine cevap veren Bayram, "Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda performansıyla taraftarın hedefi haline gelen Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"KAZANMA DUYGUSUNU YAKALAMAK ÖNEMLİYDİ"

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. Kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

"HOCAMIN DEDİĞİ ÖNEMLİ"

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Ömer BayramSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Kulaçlar, Akdeniz’in sularında barış için atılacak
Kulaçlar, Akdeniz’in sularında barış için atılacak
Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim