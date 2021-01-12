Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
20'si yerel 21 pozitif vaka
Kapat

Onyekuru transferinde pürüz çıktı

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.

12 Ocak 2021 Salı 10:45
385 Okunma
Onyekuru transferinde pürüz çıktı

Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları öne çıkarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı. Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

Yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 milyon Euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletti. İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara bildirdi.

Her şey olumlu gidip Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Premier Lig'de 36 pozitif vaka!
Premier Lig'de 36 pozitif vaka!
Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)
Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)
Hatay'da kazanan çıkmadı (Hatayspor 2-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU)
Hatay'da kazanan çıkmadı (Hatayspor 2-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU)
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim