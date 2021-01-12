Onyekuru transferinde pürüz çıktı

Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları öne çıkarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.



2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı. Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.



Yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 milyon Euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletti. İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara bildirdi.



Her şey olumlu gidip Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.