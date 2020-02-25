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Ortaokul kızlar hentbolda şampiyon Demokrasi

25 Şubat 2020 Salı 23:25
Ortaokul kızlar hentbolda şampiyon Demokrasi
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldız) Kızlar Hentbol Birinciliği tamamlandı. UKÜ Spor Salonu'nda bugün oynanan final mücadelesinde Demokrasi Ortaokulu ile Oğuz Veli Ortaokulu karşı karşıya geldi. Rakibini rahat bir oyunun ardından 17-5'lik skorla mağlup eden Demokrasi Ortaokulu şampiyon oldu. Necati Taşkın Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında ise  Bayraktar TMK, çekişmeli maçta Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni 5-4 yendi. UKÜ Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Demokrasi Ortaokulu sporcularına madalyaları ve şampiyonluk kupasını Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun takdim ederken dereceye giren diğer okullara da madalya ve kupaları okul yetkilileri tarafından verildi.

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