Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Ortaokullar basketbolda finalistler belirlendi

25 Şubat 2020 Salı 23:00
Ortaokullar basketbolda finalistler belirlendi
banner48

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Birinciliği'nde kızlarda ve erkeklerde finalistler belli oldu.

Yarı final maçları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanadı.

Kızlarda The Future American College ve Levent Kolej rakiplerini yenerek finale yükselirken erkeklerde ise Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji rakiplerini saf dışı bıraktı ve adlarını finale yazdırdı.

Ortaokullar basketbolda kızlarda ve erkeklerde şampiyonların belirleneceği final maçları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı finalde kaybeden takımların karşılaşacağı üçüncülük maçları ise Levent Kolej Spor Salonu'nda yapılacak.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Kızlar

The Future American College-Türk Maarif Koleji: 53 - 20

Lapta Yavuzlar Lisesi-Levent Kolej: 23 - 43

Erkekler

Türk Maarif Koleji-TED Kolej: 59 - 45

Yakın Doğu Koleji-The American College: 75 - 31

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL PROGRAMI

Yarın

Üçüncülük Maçları (Levent Kolej Spor Salonu)

09.30  Türk Maarif Koleji-Lapta Yavuzlar Lisesi (Kızlar)

11.00  TED Kolej-The American College (Erkekler)

Final Maçları (Atatürk Spor Salonu)

10.00  The Future American College-Levent Kolej (Kızlar)

11.00  Yakın Doğu Koleji-Türk Maarif Koleji (Erkekler)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'tan derbi sonrası ilk açıklama
Ali Koç'tan derbi sonrası ilk açıklama
Federasyon Kupası Yakın Doğu'nun: 69-55
Federasyon Kupası Yakın Doğu'nun: 69-55
Ortaokul kızlar hentbolda şampiyon Demokrasi
Ortaokul kızlar hentbolda şampiyon Demokrasi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim