Ortaokullar basketbolda finalistler belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Birinciliği'nde kızlarda ve erkeklerde finalistler belli oldu.

Yarı final maçları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanadı.

Kızlarda The Future American College ve Levent Kolej rakiplerini yenerek finale yükselirken erkeklerde ise Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji rakiplerini saf dışı bıraktı ve adlarını finale yazdırdı.

Ortaokullar basketbolda kızlarda ve erkeklerde şampiyonların belirleneceği final maçları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı finalde kaybeden takımların karşılaşacağı üçüncülük maçları ise Levent Kolej Spor Salonu'nda yapılacak.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Kızlar

The Future American College-Türk Maarif Koleji: 53 - 20

Lapta Yavuzlar Lisesi-Levent Kolej: 23 - 43

Erkekler

Türk Maarif Koleji-TED Kolej: 59 - 45

Yakın Doğu Koleji-The American College: 75 - 31

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL PROGRAMI

Yarın

Üçüncülük Maçları (Levent Kolej Spor Salonu)

09.30 Türk Maarif Koleji-Lapta Yavuzlar Lisesi (Kızlar)

11.00 TED Kolej-The American College (Erkekler)

Final Maçları (Atatürk Spor Salonu)

10.00 The Future American College-Levent Kolej (Kızlar)

11.00 Yakın Doğu Koleji-Türk Maarif Koleji (Erkekler)