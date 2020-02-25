Ortaokullar futbolda çeyrek final heyecanı sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldız) Erkekler Futbol Birinciliği'nde Çeyrek Final Eleme Gruplarında heyecan devam ediyor.

8 takımın 2 ayrı grupta tek devre lig usülüne göre mücadele verdiği çeyrek finalde bugün 4 maç oynandı.

A Grubu'nda Lapta Yavuzlar Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi günü galibiyetle kapatırken B Grubu'nda ise iki maç da beraberlikle sonuçlandı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu

Lapta Yavuzlar Lisesi-Oğuz Veli Ortaokulu: 3-0

Bekirpaşa Lisesi-Şht Turgut Ortaokulu: 4-0

B Grubu

Canbulat Özgürlük Ortaokulu-Bayraktar TMK: 1-1

Anafartalar Lisesi-Atleks Sanverler Ortaokulu: 1-1