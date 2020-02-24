Ortaokullar hentbolda finalistler belirlendi

2019 -2020 Eğitim - Öğretim Yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Hentbol Birinciliği yarı final maçları bugün oynandı ve finalistler belli oldu.

Yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden kızlarda Demokrasi Ortaokulu ile Oğuz Veli Ortaokulu erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji ile Demokrasi Ortaokulu adlarını dinale yazdırdı.

Ortaokullararası (Yıldızlar) Hentbol Birinciliği'nde şampiyonlar yarın oynanacak final maçlarıyla belli olacak.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Kızlar

Demokrasi Ortaokulu-Bayraktar TMK: 24-4

Oğuz Veli Ortaokulu-Hala Sultan İlahiyat Koleji: 19-6

Erkekler

Yakın Doğu Koleji-Bayraktar TMK: 22-9

Demokrasi Ortaokulu-Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu: 19-11

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL PROGRAMI

Yarın

Üçüncülük Maçları (Necati Taşkın Spor Salonu)

09.30 Bayraktar TMK-Hala Sultan İlahiyat Koleji (Kızlar)

10.30 Şht Hüeyin Ruso Ortaokulu-Bayraktar TMK (Erkekler)

Final Maçları (UKÜ Spor Salonu)

10.00 Oğuz Veli Ortaokulu-Demokrasi Ortaokulu (Kızlar)

11.00 Demokrasi Ortaokulu-Yakın Doğu Koleji (Erkekler)