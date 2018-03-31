Ortaokullarda Oğuz Veli ve YDK şampiyon

BRT Spor'un haberine göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu Demokrasi Ortaokulu’nu 18-15 yenerek şampiyonluğa ulaşırkan üçüncülük maçında ise Bayraktar Ortaokulu Atleks Sanverler Ortaokulu’nu 14-9 yenerek üçüncü oldu.
Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji Demokrasi Ortaokulu’nu 20-12 yenerek şampiyonluğu kazanırken kızlarda Bekirpeşa Lisesi Orta Bölümü Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni 8-2 yenerek üçüncü oldu.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.