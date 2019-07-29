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Othello kriteryum yol yarışı gerçekleşti

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
Othello kriteryum yol yarışı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takvimi çerçevesinde Pazar günü kriteryum yol yarışı organize edildi.

Mağusa Suriçi Panayırı altında Gazimağusa Belediyesi’yle işbirliği içerisinde yürütülen organizasyon hırslı sporcuların katılımıyla renkli sahnelere sebep oldu.

Othello Kriteryum ismi verilen yol yarışına sıcak hava koşullarına rağmen 50 sporcunun katlımı ile gerçekleşti.

Uzun yıllardır Mağusa Bölgesi’nde Polatpaşa ve Fevzi Çakmak Bulvarları üzerinde Belediye Binası’nı da içine alacak şekilde hazırlanan parkur üzerinde gerçekleşen yarış sezonun klasiklerinden biri olmaya başladı.

Yönetim’den verilen bilgilere göre, kriteryum yarışının kısa mesafelerde döngüsel olarak yapılmasından dolayı, festival çerçevesinde görsel bir şölen yapılması ve böylece bisiklet sporunun görünürlüğünün artırılması hedeflenmiştir.

Yarış lisanslı sporculara açık olacak şekilde 7 farklı kategoride düzenlendi.

Her kategori 3 km’lik parkurda kendilerine için belirlenen tur sayısını atarak yarışı bitirmek mücadele etti.

Kategorilere göre ilk 3:

Yıldız B:

1) Hasan Hoca (Green Pedal)

2) Ahmet Arlı (Yakındoğu)

3)Umut Öztürk (Yakındoğu)

Yıldız A:

1) Çağın Tosun (MGA)

2) Yıldıray Pekmez (MGA)

3) Doğan Yılmaz (Yakındoğu)

Büyük Kadın:

1) Sevim Yıldız (MGA)

2) Anoosh Iravanian (A Takımı)

Master 1:

1) Mehmet Sevinç (A Takımı)

2) Kamil Pehlivan (Aspava)

3) Mehmet Özboran (Green Pedal)

Master 2:

1) Ersan Karayeğen (NHG)

2) Mehmet Beyaz (NHG)

3) Cüneyt Göçer (MGA)

Genç:

1) Altan Yavuz (Velocypri)

2) Sevket Hancerli (Velocypri)

3) Erdoğan Hammaloğlu (Velocypri)

Büyük Erkek:

1) Mert Hançerli (Velocypri)

2) Soner Akbaş (Green Pedal)

3)Mehmet Soyman (Green Pedal)

(BRT/MAIL)

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