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Ovgoroz’da Alptürk zirvede

17 Kasım 2019 Pazar 17:02
Ovgoroz’da Alptürk zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun İskele Belediyesi, ALPET ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla düzenlediği 2019 Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı olan “Ovgoroz Rallisi”, 19 aracın katılımı ve 11 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Ergazi’nin güneşli ve serin havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu ve özellikle ilk kez uzatılarak kullanılan Kantara özel etabındaki çamurlu etap ile başlayan 2019 Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son bacağı çekişmeli geçen 6 etapla tamamlandı. Tempolu geçen yarışta 6 etabın 5’inde en iyi zamanı yapan  ve Genel Klasmanda birinci gelen ekip Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi olurken; Ömer Yıldız-Mehmet Kasımoğlu ikinci sırada geldi. Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Ovgoroz Rallisi’nde toplam 6 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır birinci, Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk üçüncü oldu.

Sınıf 2’de Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener birinci ikilisi olurken Ömer Yıldız – Mehmet Kasımoğlu ikilisi ikinci oldu.

Sınıf 3 klasmanında birinci Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci, Cevdet Alptürk-İbrahim Kara, ikinci ise Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi oldu.

Sınıf N klasmanında birinci, Halil Mulla-Ali Yöncü ikilisi geldiler. Sınıf R’de birinci, İrfan Göçen-Mehmet Çağla ikilisi oldu.

Sınıf T2’de birinci Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi oldular. Gençler de ise Buğur Kambilli-Niyazi Yorgancıoğlu birinci oldu.

BRT

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