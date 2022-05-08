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"Öyle kilitlediler ki nefes alamadım"

08 Mayıs 2022 Pazar 12:37
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"Öyle kilitlediler ki nefes alamadım"

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının bitiminde bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür’ün, taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda taraftarın Abdülkadir Ömür’ü öpmeye ve havaya kaldırmaya çalıştığı görülüyor. O sırada bir taraftarın ‘‘Sakin olun, durun, boğuldu adam’’ dediği duyuluyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu’nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya girdi. Şampiyonluk coşkusunu horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor’un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür’ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalaştığı görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı. 

TARAFTARLARIN ARASINDA KALDI

Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür’ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor. Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah’ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir’in nefes almakta zorlandığı görülüyor. Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün ‘durun’ diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor. İlgiyle gören görüntülerin sonunda Ömür’ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafının boşaltılmaya çalışıldığı anlar da yer alıyor.

"ÖYLE KİLİTLEDİLER Kİ NEFES ALAMADIM"

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı. 

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