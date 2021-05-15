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Oyuncusu olmayı hayal ettiği Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, oyuncusu olmayı hayal ettiği siyah-beyazlı ekibin başında teknik direktör olarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:51
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Oyuncusu olmayı hayal ettiği Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı

İstanbul'da erkek akranlarıyla mahallede top oynayarak futbola başlayan Özgüvenç, erkeklerle halı sahada maçlara çıktı. Futbol lisansını 1997'de alan, ilk kulübü Feriköyspor'da forma giyen ve forvet mevkisinde oynayan Özgüvenç, 1999-2000 sezonunda Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde formasını giydiği Delta Mobilyaspor ile ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Ataşehir Belediyespor, 19 Yaş Altı Milli Takımı ve A Milli Takım'da kaptanlık yapan Özgüvenç, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2016'da futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Futboldan kopmak istemeyen Özgüvenç, dört yıl antrenörlük yaptıktan sonra davet edildiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na teknik direktör oldu.

Özgüvenç: "Benim talihsizliğim sakatlıklarımdı"

Beşiktaş Vodafone Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nu şampiyon tamamladıkları Antalya'nın Manavgat ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Futbolun hayatının her aşamasında yer aldığını aktaran Özgüvenç, yaşadığı sakatlıkların futbol hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bu durumun bile futbol sevgisinden hiçbir şey eksiltmediğini vurgulayan Özgüvenç, "Birçok şampiyonluk yaşadım. Benim talihsizliğim sakatlıklarımdı. Bu yüzden futbolu planımdan beş yıl önce bırakmak zorunda kaldım. Futbolu çok sevdiğim için nasıl kalabilirim diye düşünürken, teknik direktörlüğe adım attım." diye konuştu.

"Beşiktaş, kadın futboluna büyük önem veriyor"

Türkiye'deki Arsenal Futbol Okulu'nda iki yıl antrenörlük, Paris Saint Germain Türkiye Akademisi'nde de iki yıl başantrenörlük yaptıktan sonra Beşiktaş'tan gelen davet üzerine takımın teknik direktörlük görevini üstelendiğini vurgulayan Özgüvenç, şunları kaydetti:

"Beşiktaş büyük bir aile, kadın futboluna büyük önem veriyor. Kadın futbolunda bir marka, değer. Bize de böyle önemli bir görev verildi. 'Beşiktaş'ımızı nasıl yukarıya çıkarabiliriz?' sadece onun derdindeyiz. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiada görev almaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Beşiktaş'ta futbol oynamak hayalimdi. O dönem birkaç kez masaya oturduk ancak kısmet olmadı. Beşiktaş forması giyemedim ama şu an ilk 11'i ben yazıyorum. Bu da hayatın bir cilvesi. O yüzden hayallerinizi hiçbir zaman sınırlandırmayacaksınız."

Özgüvenç, takımın başarısı için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Hatice Bahar ÖzgüvençBeşiktaş
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