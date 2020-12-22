Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi

Ozan Tufan corona virüse yakalandı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, corona virüse yakalandığını açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 13:36
434 Okunma
Ozan Tufan corona virüse yakalandı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi bir oyuncu ile idari ekipten bir kişinin corona virüse yakalandığını açıkladıktan kısa bir süre sonra Ozan Tufan'dan paylaşım geldi. Orta saha oyuncusu, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı; Derbinin tarihi belli oldu
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı; Derbinin tarihi belli oldu
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
2020'nin en pahalı transferleri
2020'nin en pahalı transferleri
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim