Ozan Tufan corona virüse yakalandı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi bir oyuncu ile idari ekipten bir kişinin corona virüse yakalandığını açıkladıktan kısa bir süre sonra Ozan Tufan'dan paylaşım geldi. Orta saha oyuncusu, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten