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Ozan Tufan Süper Lig'e geri döndü

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Takım kaptanlarından olan Ozan Tufan, Vitor Pereira'nın kadroda düşünmemesi üzerine İngiltereye transfer olmuştu. Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Milli oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:56
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Ozan Tufan Süper Lig'e geri döndü
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İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerden transfer hamleleri peş peşe geliyor. Max Meyer'i Danimarkaya gönderen Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Ozan Tufan, özellikle son dönemde takımı Watford'ta forma şansı bulamıyordu.

İSMAİL KARTAL ÇAĞIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Ozan Tufan'ı bizzat arayan İsmail Kartal, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri çağırdı. Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın Watford ile yaptığı 'kümede kalınması halinde bonservisinin alınacağı' maddesi de geçerliliğini koruyacak.

WATFORD KARİYERİ

Ozan Tufan bu sezon Watford formasını 7 kez giyerken 335 dakika sahada kalmış, gol ya da asist üretememişti. Fenerbahçe'de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan'ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor.

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