Ozanköy, Çağatay’ı kiraladı, “Yıldız”ını da bırakmadı

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, 2017-18 Futbol Sezonu, K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini 11 puanla 16. sırada tamamlamış bulunan Girne ekibi Ozanköy, ikinci devreye güçlü bir kadro ile girebilmek için, kaliteli yerli ve yabancı oyuncu transferi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda, Gençlik Gücü ile yollarını ayıran kaleci Çağatay Gürler’i renklerine bağlayan Ozanköy, birçok kulüpten transfer teklifi alan golcü futbolcusu Bekir Yıldız’ı da kadro tuttu.

Kale Çağatay’a emanet

Devre arası transfer döneminde şu ana kadar, boşta olan yabancı oyuncu Israel Abia ve Türk Ocağı’nın gol kralı futbolcusu Ertaç Taşkıran’ı bonservisiyle kadora dahil eden Ozanköy yönetimi, Merit Alsancak Yeşilova’dan da, kanat oyuncusu Deniz Kibar’ı kiralamıştı. Ve Yönetim dün neticelendirdiği transferle de, kulübünde süresiz kadro dışı bırakılmış olan ve bu nedenle de bir çok takımın transfer radarına girmiş bulunan Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Ozanköy “Yıldız”ını bırakmadı

Ozanköy’ün 2016-17 futbol sezonunda Süper Lig’e yükselmesinde attığı gollerle büyük katkı sağlayan, sağlam kişiliğinin yanı sıra golcülüğü nedeniyle de, başta Merit Alsancak Yeşilova ve Mağusa Türk Gücü olmak üzere bir çok Süper Lig takımlarının radarına takılmış bulunan golcü Bekir Yıldız, Ozanköy ile yeniden üç yıllık nikah tazeledi. Bekir bu suretle, adının geçtiği transfer spekülasyonlarına da son noktayı koymuş oldu.

Bekir, takımımızın değerlerinden bir tanesi

Ozanköy camiasını sevince boğan bu anlaşma nedeniyle Havadis’e açıklamada bulunan Asbaşkan Selçuk Erengil, “ Birçok kulübün talip olduğu futbolcumuz Bekir Yıldız’ın tercihini Ozanköy adına kullanması, kulübümüzde olduğu gibi, Gazafana camiasında da büyük sevinç yarattı. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Bekir Yıldız bizim futbolcumuz ve takımımızın da değerlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla,Ozanköy’ün başarısı için kendisiyle daha çok mesafeler kat edeceğiz” dedi.