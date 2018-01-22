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Ozanköy sakata geldi

Sakatlıkları bulunan Ozanköy’ün başarılı futbolcularından Hasan Yanaroğlu ve Nedim Biçen; Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edilmek üzere, bugün İstanbul’a gidiyorlar

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:14
Ozanköy sakata geldi
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Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, 2017-18 futbol sezonu K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini 11 puanla 16. sırada tamamlamış bulunan transferin hareketli takımı Ozanköy, takımın antrenör-futbolcusu Ertaç Taşkıran’ın tercihleri doğrultusunda bir yandan kadrosunu kaliteli yerli ve yabancı oyuncularla takviye ederken diğer taraftan da, sakatlıkları bulunan futbolcularını ikinci devreye hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Bu bağlamda; Ozanköy’ün başarılı futbolcularından, dizinde sorunu bulunan Nedim Biçen ile ön adalesindeki sakatlığı devam eden Hasan Yanaroğlu, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Burak Kunduracıoğlu’ndan alınan randevu sonucunda, muayeneleri ve gerekirse tedavileri için Ertaç Taşkıran nezaretinde bugün İstanbul’a gidiyor.

Hasan Yanaroğlu ve Nedim Biçen’in lig maçlarına yetişip yetişemeyecekleri hususu, gündeme gelecek olan muayeneden sonra netlik kazanacak.

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