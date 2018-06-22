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Ozanköy, vites küçültmüyor

Yeniden yapılanma ve Süper Lige yükselme plan ve programları ile ilgili çalışmalarında hız kesmeyen Ozanköy yönetimi, mevcut iskelet kadro oyuncuları ile anlaşma sağladı. Ozanköy, kulübün menfaatlerini ön planda tutmak kaydıyla diğer futbolculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Ayrıca, eksikliği belirlenen bölgelere yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor

22 Haziran 2018 Cuma 15:58
Ozanköy, vites küçültmüyor

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Uzun yıllar sonra geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Ligde beklenen başarıyı gösteremeyip küme düşen Ozanköy’de; Başkan Sami Otçuoğlu önderliğinde gündeme gelen yeniden yapılanma faaliyetleri ve dolayısı ile de Süper Lige yükselme plan ve program çalışmaları, vites küçültmeden devam ediyor.

Bekir, Hasan, Muhammet Ali, Deniz ve Ali gözden çıkarıldı

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İlk etapta takımı, deneyimli Teknik Direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları’na teslim eden yönetim, tespit ettiği iskelet kadroyu teşkil eden başta kaleci Mehmedemin İlter olmak üzere, Hüseyin Aydıngönül (Serbest transfer), Mehmet Gül, Feyyaz Gül ve Saydam Soy ile el sıkıştı. Ayrıca, forvet Bekir Yıldız, Hasan Yanaroğlu, Muhammet Ali Uçar, Deniz Kibar ve Ali Kopça ile de, kulübün menfaatlerini ön planda tutmak kaydıyla futbolculara gelen teklifleri değerlendirme gayreti içine girdi.

Transfer çalışmalarına devam

Diğer taraftan eksikliği tespit edilen bölgelere transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Gençlik Gücü forvet oyuncusu Özcan Saygı’yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, Merit-Alsancak Yeşilova’dan Talat Değer ve Cenker Yazar’ın yanı sıra, Doğan Türk Birliği’nden Ahmet Saygı’yı renklerine bağlamaya çalışıyor.

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