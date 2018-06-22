Ozanköy, vites küçültmüyor

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Uzun yıllar sonra geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Ligde beklenen başarıyı gösteremeyip küme düşen Ozanköy’de; Başkan Sami Otçuoğlu önderliğinde gündeme gelen yeniden yapılanma faaliyetleri ve dolayısı ile de Süper Lige yükselme plan ve program çalışmaları, vites küçültmeden devam ediyor.
Bekir, Hasan, Muhammet Ali, Deniz ve Ali gözden çıkarıldı
Transfer çalışmalarına devam
Diğer taraftan eksikliği tespit edilen bölgelere transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Gençlik Gücü forvet oyuncusu Özcan Saygı’yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, Merit-Alsancak Yeşilova’dan Talat Değer ve Cenker Yazar’ın yanı sıra, Doğan Türk Birliği’nden Ahmet Saygı’yı renklerine bağlamaya çalışıyor.