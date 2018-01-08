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Özçelik kadro dışı, Maran denenecek

K-PET 1. Lig takımlarından Esentepe’ye, 2017-18 futbol sezonunda Türkiye BAL takımlarından Ağrı’dan TC kontenjanı çerçevesinde transfer edilen golcü Hasan Özçelik, ilk devrede attığı 12 gol ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
Özçelik kadro dışı, Maran denenecek
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Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-PET 1. Lig takımlarından Esentepe’ye, 2017-18 futbol sezonunda Türkiye BAL takımlarından Ağrı’dan TC kontenjanı çerçevesinde transfer edilen golcü Hasan Özçelik, ilk devrede attığı 12 gol ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Ancak, devre arasında tatil için gittiği Türkiye’den zamanında geri dönmeyen ve bu arada da, yönetim ve Teknik Direktör Davut Kansu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Özçelik, bundan böyle Esentepe’de oynamak istemediğini belirtti ve K-PET Süper ve 1.Liglerinden gelecek tekliflere açık olduğunu dile getirdi.

 Ahmet Maran denenecek

Hasan Özçelik’ten doğacak boşluğu kapatabilmek için, Türkiye BAL ekiplerinden Karasu forması giyen forvet Ahmet Maran’ı transfer etmeyi planlayan Esentepe, bugün Esentepe’de oynanacak olan Esentepe-Cihangir karşılaşmasında Ahmet Maran’ı denemeye tabi tutacak.

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