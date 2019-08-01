Özgür çocuklar cimnastikle coştu

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliği ile yapılan “1.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni “ yoğun bir katılım ile tamamlandı.

400 ‘ün üzerinde sporcu ve 1200 kişinin üzerinde seyircinin bulunduğu organizasyona YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr Mehtap Tiryakioğlu, Dekan Yardımcısı Doç Dr Nazım Burgul KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Spor dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç Dr Hakan Atamtürk ve Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu hazır bulundu.

Muhteşem gösterilerin sergilendiği organizasyonda genç yetenekler seyircileri büyüledi. Yaklaşık 3 saat yoğun bir program ile sunulan gösteriler seyirciler tarafından da büyük bir beğeni kazandı. Organizasyona katılım gösteren tüm kulüplere plaketleri ve teşekkür belgeleri federasyon başkanı Hasan sapsızoğlu ve Spor bilimleri fakültesi dekanı Prof Dr Mehtap Tiryakioğlu tarafından verildi.

BRTK