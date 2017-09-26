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Özgürgün: “Kulüp başkanlarının verdiği hizmet ölçülemez”

Özgürgün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Super Lig ve K-Pet Birinci Lig’de mücadele eden takımların başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

26 Eylül 2017 Salı 16:38
Özgürgün: “Kulüp başkanlarının verdiği hizmet ölçülemez”

İbrahim Diran

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Super Lig ve K-Pet Birinci Lig’de mücadele eden takımların başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Lefkoşa’da Eziç Restoran’da yer alan kahvaltıya, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu da katıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün toplantıda yaptığı konuşmada, kulüp başkanlığı görevinin çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu, gençliğe verdikleri hizmetin ölçülemeyecek kadar fazla olduğunu kaydetti.

Kulüpler sayesinde hem sağlıklı gençler yetiştiğini, hem de bu gençlerin bir kısmının ileride yönetici olarak hizmet vererek ülkesine hizmet vereceğini kaydeden Özgürgün, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi futbol ön plana çıkıyor ve en çok ilgi gören alan oluyor, o nedenle futbola daha çok yatırım gitmesi doğal” dedi.

Spor Dairesi’nin sahaların iyileştirilmesi, statlardaki tribünlerin geliştirilmesi ve statların ışıklandırılması alanında pek çok çalışma yürüttüğünü kaydeden Özgürgün, “Yapılan iş futbolun çok ötesindedir, bunun değerini iyi bilmek lazım” dedi.

Özgürgün, Kulüp başkanı ve yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

SERTOĞLU

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da, futbola yaptığı çok ciddi katkı için Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

Futbola yapılan maddi katkının bu yıl daha da arttığını kaydeden Seroğlu, ek katkının tamamının altyapılarla ilgili kulüplere dağıtılacağını belirtti.

Sertoğlu, “U 15, U17, U21 ödüllendirmeye ve Birinci Lig ile Süper Lig’de altyapıdan üst yapıya çıkan 21 yaş altı futbolcuların oynadığı dakikalara bakarak bir milyonun tamamı kulüplere dağıtılacak” dedi.

Futbola yatırımın faydalarının Kıbrıs Türk Futbol Liginin birinci haftasında oynanan maçlara ilgiden görülebileceğini anlatan Sertoğlu, “7-8 yıl öncesi ile şimdiye baktığımızda futbola olan ilgi çok ciddi şekilde artmaktadır, bunun sebebi de sizlersiniz” dedi.

Hükümetlerin ve kulüplerin son 7-8 yıldır altyapıya verdikleri önemden dolayı futbolun üst seviyeye taşınmasına yardımcı olduklarını kaydeden Sertoğlu, “Ülkede altyapılar ne kadar çok güçlenirse, futbolun gelişmesi yanında gençliğin ve ülkenin gelişmesine de o denli etki eder” dedi.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 16:42
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