Özil'in menajeri , yeni bir açıklama yaptı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Erkan Söğüt konuya ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Sabah'a konuşan Erkut Söğüt, Mesut Özil ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Söğüt, "Şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir ortam değil. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

"BEN UMUTSUZ DEĞİLİM"

Erkut Söğüt, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim. Üniversitedeki konferans ve bazı görüşmeler için İstanbul'daydım, Londra'ya dönüyorum. Yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullanmıştı.