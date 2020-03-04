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Özinal Darts Turnuvası'nı Bozbeyli kazandı

04 Mart 2020 Çarşamba 21:39
67 Okunma
Özinal Darts Turnuvası'nı Bozbeyli kazandı

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve sponsorluğunu Özinal Ailesi’nin yaptığı turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. 

29 sporcunun katıldığı turnuvada Caner Bozbeyli finalde Ata Köse’yi 3-1 mağlup ederek birinciliği elde etti.

Fatih Köse ile Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük mücadelesini Fatih Köse 3-1 kazandı.

Müsabakalar sonun da dereceye giren sporculara ödülleri Binatlı Başkanı Orsel Neşe, yönetim kurulu Üyesi Hasan Camcıoğlu, Özkan Özinal, Kamil Özinal ve diğer yetkililer tarafından

YAN ÖDÜLLER ŞÖYLE:

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Tarık Kurdaş (111 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (16 darts)

Anahtar Kelimeler:
Darts
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