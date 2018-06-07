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Padanya'dan rövanş alma zamanı!

Geçen yıl finalde Padanya’ya karşı penaltılarla kaybeden KKTC, bu kez işi sağlam tutmaya çalışacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:27
Padanya'dan rövanş alma zamanı!

BRT Spor'un haberine göre, Conifa 2018 Dünya Kupası’nda KKTC Milli Takımı bugün (7 Temmuz Perşembe) finale kalmak için sahaya çıkacak.

Kuzey İtalya’da federal bir bölgenin temsilcisi olan Padanya ile final için karşılaşacak olan KKTC’de hedef Dünya Şampiyonluğu.

Geçen yıl finalde Padanya’ya karşı penaltılarla kaybeden KKTC, bu kez işi sağlam tutmaya çalışacak.

Özellikle yarı finalde Barawa takımı karşısında sergilenen futbol ve alınan 8-0’lık skor KKTC Milli Takımını fazlasıyla umutlandırdı.

Padanya, çeyrek finalde Panjab takımına karşı 2-0 galip gelerek son dört takım arasına girmeyi başardı.

KKTC - Padanya yarı final mücadelesi, Carshalton Athletic FC Kulübü’nün sahası olan War Memorial Sports Ground’da saat 17.00’de start alacak.

FİNAL MAÇI ENFIELD’DE

Öte yandan KKTC Milli Takımı, Padanya’yı yenip finale kaldığı takdirde bu maçını Enfield’de oynayacak.

Grup maçlarını oynadığı Enfield Town FC’nin sahası Queen Elizabeth II Stadium’da 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak final karşılaşması saat 18.00’de başlayacak. Aynı statta saat 15.00’de ise üçüncülük-dördüncülük maçı oynanacak.

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