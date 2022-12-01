Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
banner107
Flaş Haber
“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”
Kapat

Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, hastaneye kaldırıldı. Pele'nin kızı, haberi doğrularken acil bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Brezilya basını ise Pele'nin kalp rahatsızlığı olduğunu iddia etti.

01 Aralık 2022 Perşembe 09:52
128 Okunma
Pele hastaneye kaldırıldı



Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi nedeniyle hastanede müşahede altında tutuluyor.

Son yıllarda üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 82 yaşındaki Pele'nin, geçen yıl alınan kolon bölgesindeki tümörün ardından tedavisi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde devam ediyor

KIZINDAN AÇIKLAMA: ACİL BİR DURUMU VEYA YENİ BİR HASTALIĞI YOK

Brezilya basınında, eski yıldız futbolcunun vücutta oluşan şişlikler ve kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olabileceği yönündeki iddialara ise kızı Kely Nascimento'dan yalanlama geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Pele'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nascimento, "Bugün medyada, babamın sağlığına ilişkin birçok haber paylaşıldı. Babam, devam eden tedavisinde ilaç dozunun ayarlanması için hastaneye kaldırıldı. Bazı kardeşlerim, ziyaret için Brezilya'ya gidiyor. Acil bir durumu veya yeni bir hastalığı yok. Yeni yıla doğru, ben de yanına gideceğim ve fotoğraflarını çekip paylaşacağım." dedi.


Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maçlar artık böyle izlenecek...
Maçlar artık böyle izlenecek...
Activia Unilig’de yeni sezon başladı
Activia Unilig’de yeni sezon başladı
Ali Koç'tan Süper Lig'de yabancı hakem açıklaması
Ali Koç'tan Süper Lig'de yabancı hakem açıklaması










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim