Penaltı kaçıran siyahi oyunculara hakaret ettiler

Futbol Federasyonu (FA), Euro 2020 finalinde İngiltere'nin yenilgisinden sonra milli futbol takımının bazı oyuncularını hedef alan ırkçı saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "FA, bazı oyuncularımızı sosyal medyada hedef alan dehşete düşüren türden çevrimiçi ırkçılığı ve her türlü ayrımcılığı şiddetle kınıyor. Bu tür iğrenç davranışların ardındaki herhangi birinin takımı tutmasının hoş karşılanmadığı konusunda daha net olamayız. Etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sorumlu herkes için mümkün olan en ağır cezalar için çağrıda bulunacağız" ifadelerine yer verildi.

FA tarafından yayınlanan açıklamada ayrıca, 'ayrımcılığın ortadan kalkması için her şeyi yapmaya devam edecekleri' vurgulandı ve hükümetten de 'hızlı hareket etmesi ve bu gibi saldırıların sonuçları olması için ilgili mevzuatın hazırlanması' istendi.

Londra polisi de, daha önce, Wembley'de düzenlenen maç sonucunda futbolcuların hedef alınmasını araştıracaklarını açıkladı.

İtalya'ya karşı penaltılarda kaybeden İngiliz takımında, siyah oyuncular Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho'nun penaltıları kaçırması sonucunda ırkçı saldırıların hedefi haline geldiler.

FA ayrıca, sosyal medya şirketlerini saldırganları tespit etmek ve engellemek için harekete geçmeye çağırdı.

Irkçı saldırıların hedefi olan 3 oyuncudan hiçbiri henüz gelişmeler hakkında resmi olarak yorum yapmadı. Ancak İngiliz ekibin resmi Twitter hesabı, futbolculara yönelik yorumlara yönelik 'iğrençliğini' dile getiren bir açıklama yapatı ve bu davranışı 'kabul edilemez' olarak kınadı.

İngiltere'nin kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda, en az 49 kişi gözaltına alındı ve 19 güvenlik görevlisi yaralandı. Taraftarlardan bazılarının da hava fişekleri kullanarak polisle çatıştıkları görüldü.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'futbolda veya başka hiçbir yerde ırkçılığa yer olmaması gerektiğini' söyledi:

“Gördüğümüz iğrenç istismarın sorumluları hesap vermeli ve sosyal medya şirketlerinin bu nefreti ortadan kaldırmak ve önlemek için derhal harekete geçmesi gerekiyor.”

​Başbakan Boris Johnson da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalı" dedi ve "Bu İngiltere takımı, sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahramanlar olarak övülmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.