Pes etmeyen lider Türkiye

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u 90'ıncı dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederken, grup liderliğinde de iddiasını ortaya koydu.

Grupta 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Milliler pazartesi günü deplasmanda Fransa ile grubu lider bitirebilmek için çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

PES ETMEYEN TAKIM

Teknik direktör Şenol Güneş'in maç öncesinde sürekli dile getirdiği gibi zorlu geçen mücadelede, milli takım Arnavutluk'u 90'ıncı dakikada Cenk Tosun'un ayağından bulduğu golle mağlup etti. Maç sonuna kadar özellikle ikinci yarında oynadığı futbolla galibiyete yakın taraf olan Türkiye, karşılaşmanın son dakikasında çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

H Grubu'nda 5'inci Andorra ile oynadığı karşılaşmada gol bulmakta zorlanan ancak maçın 89'uncu dakikasında Yusuf Yazıcı'nın asistinde Ozan Tufan'ın attığı kafa golüyle gruptaki gücünü ortaya koyan milliler, Arnavutluk mücadelesinde de galibiyeti son dakikada elde etse de büyük bir avantajın sahibi oldu.

KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU HER YERDE

Ay-yıldızlı forma ile 101'inci maçına çıkan, oynadığı iyi futbolun yanı sıra dinamizmi ile takımı ayakta tutan kaptan Emre Belözoğlu, sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Emre 66 dakika sahada kalırken, yerine giren genç yıldız İrfan Can Kahveci de oyunun kaderini değiştirdi. 90'ıncı dakikada topu ceza sahası içine dolduran ve rakibi dengesiz yakalayan İrfan Can'ın pasında kaleci Strakosha'nın büyük hatasını gole çeviren Cenk Tosun, altın değerinde 3 puanı milli takıma kazandırdı.

MERT GÜNOK İLE KALE KAPALI

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7'nci maçına çıkan milli takım, rakiplerine yine gol izni vermedi. Oynadığı 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatan ay-yıldızlı takım grupta tek yenilgisini yaşadığı İzlanda deplasmanında 2 gole engel olamadı. Rakip kaleye ise 15 gol bırakan milliler, eleme gruplarında en iyi savunma yapan takımları arasında yer aldı. Gösterdiği performansla kalesinde güven veren kaleci Mert Günok ve savunma hattında Merih Demiral rakip hücumcuların korkulu rüyası oldu. Mert, ortada oynayan bir futbolcu gibi, özellikle pas oyununda ve topu oyuna hızlı katmakta faydalı oldu. Arnavutluk maçında 10 hava topunun 9'unda rakibe geçit vermeyen Merih de, 15 ikili mücadelenin 13'ünde başarılı oldu. Merih, savaşçı kimliğiyle de futbolseverleri mest etti.

GALİBİYET MEHMETÇİK'E ARMAĞAN EDİLDİ

A Milli Takım'ın, 90'ıncı dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Teknik heyet ve futbolcular galibiyeti Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e armağan etti. Ay-yıldızlı takım maç sonunda bütün tribünleri selamlayarak büyük coşku yaşadı. Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)